Ollerstraße/Julius-Leber-Straße Kontrolle in Elmshorn: 27 Fahrer zu schnell unterwegs Von Christian Brameshuber | 15.06.2023, 15:30 Uhr

In zwei Straßen in Elmshorn wurden die Autofahrer überprüft. Die Polizei kündigte an, die Geschwindigkeitskontrollen zu wiederholen.