Der Bau des Gemeindesaals hinter der Scheune (links), die ein Markttreff werden soll, sowie das ehemalige Pastorat mit der Kirche dahinter stehen im Mittelpunkt des Ortsentwicklungskonzepts. Foto: Hermann Mohrdieck up-down up-down Wahlperiode 2023 bis 2028 Parteien zur Kommunalwahl: Das sind die politischen Ziele in Hohenfelde Von Hermann Mohrdieck | 01.05.2023, 11:18 Uhr

Was soll 2023 bis 2028 in Hohenfelde politisch umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht werden? shz.de hat sich mit den Kandidaten unterhalten und in den Wahlprogrammen geblättert.