Kommunalwahl 2023 In Hörnerkirchen gibt es jetzt einen politischen Dreikampf Von Carsten Wittmaack | 25.04.2023, 10:00 Uhr

Eine neue Wählergemeinschaft will in Brande-Hörnerkirchen die beiden Volksparteien aufmischen. In Bokel hingegen dürfte mit Götz Reimer der neue Bürgermeister bereits feststehen.