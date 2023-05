Am Sonntag könnte sogar noch mit den Briefwahl-Unterlagen gewählt werden. Foto: Brameshuber up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai Bislang haben deutlich weniger Elmshorner per Briefwahl abgestimmt Von Ann-Kathrin Just | 10.05.2023, 09:00 Uhr

Am 14. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Auch in Elmshorn. Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann diese noch bis zum Wahltag selbst nutzen und wählen.