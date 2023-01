Peter Büll (von links), Michael Krohn, Ingeborg Pehrs und Jürgen Möller suchen zur Kommunalwahl noch Mitstreitern ihren jeweiligen Parteien. Foto: Peter Warncke up-down up-down Vor den Kommunalwahlen 2023 Appell: Parteien in Klein Nordende sorgen sich um Politik-Nachwuchs Von Peter Warncke | 26.01.2023, 12:00 Uhr

Im Mai stehen in Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen an. In Klein Nordende machen sich die Parteien Sorgen um den Nachwuchs. Deshalb starten sie nun einen gemeinsamen Appell.