Ines Perrey sieht man die Freude am Bürgermeisteramt deutlich an. Nach der Wahl will sie nun für Zusammenarbeit sorgen. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Neue Bürgermeisterin Kölln-Reisieks Bürgermeisterin Ines Perrey will mit Fraktionen zusammenarbeiten Von Grischa Beißner | 15.07.2023, 06:00 Uhr

Ines Perrey ist Kölln-Reisieks neue Bürgermeisterin. Sie will nun ihren Weg gehen und dafür mit allen Fraktionen der Gemeinde an einem Strang ziehen. Denn in der Gemeinde steht viel an.