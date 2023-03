Beim Thema ÖPNV-Anbindung hat Elmshorn 15 von 25 möglichen Punkten erhalten. Foto: Michael Ruff up-down up-down Nach dem Krankenhaus-Aus Regio macht Klinik-Bewertung öffentlich: In Elmshorn bleiben viele Fragen offen Von Christian Brameshuber | 27.03.2023, 18:00 Uhr

Transparenz: Die Regio-Kliniken haben die Punktevergabe für alle Kriterien zur Krankenhaus-Entscheidung offen gelegt. Trotzdem bleibt Entscheidendes im Unklaren. Am 30. März informieren die Regio-Kliniken in der Verliererstadt Elmshorn über die Gründe für das Klinik-Aus in der größten Stadt des Kreises.