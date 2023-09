Globaler Klimastreik Mehr als 150 Menschen demonstrieren in Elmshorn gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe Von Grischa Beißner | 15.09.2023, 16:54 Uhr Über 150 Menschen demonstrierten in Elmshorn für Klimaschutz und gegen fossile Brennstoffe. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Globaler Klimastreik betrifft auch Elmshorner. So fasst es eine Rednerin am Freitag auf dem Alten Markt zusammen. Mehr als 150 Menschen sind dem Aufruf von Fridays For Future gefolgt. Schüler sind inzwischen in der Minderheit.