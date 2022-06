Der Brand in der Lagerhalle war doch kleiner und viel schneller gelöscht als erwartet. Viel zu tun hatten die Helfer nicht. FOTO: Florian Sprenger Mit zehn Wagen ausgerückt Kleines Feuer sorgt für großes Feuerwehr-Aufgebot in Elmshorn und | 02.06.2022, 16:57 Uhr Von Deborah Dillmann Florian Sprenger | 02.06.2022, 16:57 Uhr

Zehn Feuerwehrautos sind zu dem Feuer in einer Lagerhalle an der Elmshorner Robert-Bosch-Straße ausgerückt. Gebraucht hat es am Ende nur drei, und gelöscht war der kleine Brand auch ganz schnell.