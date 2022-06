Melle, Deutschland 03. Mai 2022: Ein Einsatzfahrzeug, Streifenwagen, der Polizei mit Schriftzug. Landkreis Osnabrück Niedersachsen *** Melle, Germany 03 May 2022 An emergency vehicle, patrol car, of the police with writing district Osnabrück Lower Saxony Copyright: xFotostandx/xGelhotx

FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot