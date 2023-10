Polizei ermittelt Unbekannte brechen in Häuser in Klein Nordende ein – Schmuck gestohlen Von Christian Uthoff | 20.10.2023, 16:06 Uhr Nach zwei Einbrüchen in Klein Nordende sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolfoto: imago images/Sven Simon up-down up-down

Im ersten Fall hatten die Bewohner unbekannte Personen in ihrem Haus in Klein Nordende bemerkt. Im zweiten Fall hatte ein Nachbar den Einbruch in ein Einfamilienhaus entdeckt. Nun ermittelt die Polizei.