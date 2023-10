Ein Wald für Gemeindekinder 10. Kinderbaumfest in Klein Nordende lässt Kinder Wurzeln schlagen Von Peter Warncke | 04.10.2023, 12:00 Uhr Die Kinderwald-Pflanzaktion findet wie im letzten Jahr immer noch großen Anklang. Foto: Peter Warncke up-down up-down

Dem eigenen Kind einen Baum pflanzen. Das ist der Gedanke des Kinderbaumfestes in Klein Nordende. Am 11. November dürfen Kinder wieder ihre wortwörtlichen Wurzeln in der Gemeinde bekommen.