Niederschlagswassergebühr Ab kommenden Jahr in Kraft? Regensteuer in Kiebitzreihe rückt näher Von Hermann Mohrdieck | 11.08.2023, 13:00 Uhr Grundstückbesitzer in Kiebitzreihe sollen bald eine Niederschlagswassergebühr zahlen.

Hausbesitzer in Kiebitzreihe werden bald noch interessierter in den Himmel schauen. Ab kommenden Jahr werden sie für Regenwasser, das von ihren Grundstücken in die Kanalisation eingeleitet wird, vermutlich zur Kasse gebeten. Der Beschluss rückte nun näher.