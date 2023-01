Kay Grabowski wurde während der Jahreshauptversammlung bei nur zwei Gegenstimmen erneut zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bilsen gewählt. Foto: Michael Bunk up-down up-down Als Wehrführer im Amt bestätigt Kay Grabwoski führt die Feuerwehr Bilsen mit Leib und Seele Von Michael Bunk | 18.01.2023, 13:04 Uhr

Nach sechs Jahren, die von einigen ungeplanten Beschaffungen und nicht zuletzt der Corona-Pandemie geprägt wurden, will der 43-Jährige in seiner zweiten Amtszeit mit transparenter Arbeit weiter überzeugen. Besonders die Nachwuchsförderung liegt dem einstigen Jugendfeuerwehrmann am Herzen.