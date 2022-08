Die Sambagruppe Watt‘n Groove tritt am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Barmstedter Marktplatz auf. Foto: Watt‘n Groove up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag Einkaufsbummel durch die Barmstedter Innenstadt mit Kaffee und Kuchen Von Michael Bunk | 30.08.2022, 14:00 Uhr

Kaffeeklatsch in Barmstedt: Die Extraportion Koffein mit einem süßen Teilchen ist am Sonntag, 11. September, das Dankeschön der Kaufleute an ihre Kunden. Von 12 bis 17 Uhr öffnen sie ihre Türen.