Wenn junge Leute in der Kommunalpolitik fehlen, denkt auch keiner an deren Interessen, erklärt Jan Christoph Krüger. Foto: Beißner up-down up-down 26-Jähriger geht voran Politik in Kölln-Reisiek: „Wenn wir uns nicht vertreten, tut es niemand“ Von Grischa Beißner | 20.04.2023, 14:00 Uhr

In den meisten Gemeinderäten herrschen die Rentner. Selbst mit 50 Jahren gilt man dort noch als jung. Jan Christoph Krüger ist 26 und will im nächsten Gemeinderat von Kölln-Reisiek sitzen. Im Gespräch mit shz.de erklärt er, warum es gerade für junge Menschen so wichtig ist, sich zu engagieren.