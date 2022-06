Dana Ludewig hat in diesem Laden von der Kasse bis zur Schlachterabteilung alles gemacht. Sie arbeitet demnächst in einer Elmshorner Filiale. FOTO: Peter Jaster up-down up-down Nah&Frisch zieht ein Abschied aus Barmstedt: Die letzten Tage von Edeka-Jensen Von Peter Jaster | 24.06.2022, 12:00 Uhr

Am 25. Juni schließt der Markt in der August Christen Straße. Die Mitarbeiter hätten gern weitergemacht, da alle etwas anderes gefunden haben, sei es aber nicht so schlimm, sagt der Marktleiter. Die Kunden verabschieden sich mit gemischten Gefühlen.