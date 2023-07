Für die Gäste gab es zahlreiche Spiele auf der Jubiläumsfeier der Jacob-Struve-Schule in Horst: Geschick und Schnelligkeit waren in der Halle bei dem Digitalspiel gefragt. Foto: Hermann Mohrdieck up-down up-down Jubiläum Jacob-Struve-Schule in Horst feiert mit Musik und Sport 50. Geburtstag Von Hermann Mohrdieck | 04.07.2023, 14:00 Uhr

Die Jacob-Struve-Schule in Horst feierte am Sonnabend (1. Juli) Geburtstag. Das Programm war umfangreich mit zahlreichen Auftritten. So lief der Tag ab.