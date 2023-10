Nach Hamas-Angriffen Israel-Flaggen werden jetzt auch im Kreis Pinneberg gehisst Von Kristina Sagowski | 12.10.2023, 17:18 Uhr Vor dem Kreishaus in Elmshorn wird am 13. Oktober als Zeichen der Solidarität die israelische Flagge gehisst werden. Symbolfoto: Annette Riedl up-down up-down

Als Zeichen der Solidarität wird die Verwaltung des Kreises Pinneberg am 13. Oktober eine Israel-Flagge vor dem Kreishaus in Elmshorn hissen. In Norddeutschland hat es derweil bereits mehrere Attacken auf israelische Flaggen gegeben.