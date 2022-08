Die Digitalisierung von Schulen umfasst in Barmstedt auch, dass Schülerinnen und Schüler mit iPads ausgerüstet werden. Heede will seinen Schülern, die in Barmstedt auf weiterführende Schulen gehen, aber nicht grundsätzlich immer einen Zuschuss für das iPad zahlen.

FOTO: IMAGO / MiS up-down up-down