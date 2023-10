Bei einer Kontrolle am Elmshorner Bahnhof hat die Bundespolizei am Freitag (6. Oktober) um 21.30 Uhr einen international gesuchten Mann festgenommen. Laut Bundespolizei ergab die Überprüfung im Schengener Informationssystem, dass gegen den 26 Jahre alten polnischen Staatsbürger eine Fahndungsnotierung vorlag. Die polnischen Behörden suchten ihn wegen Handel mit Betäubungsmitteln und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Die Strafandrohung beträgt 15 Jahre in Polen.

Der 26-Jährige sitzt im Gefängnis

Der Mann wurde verhaftet und ihm auf der Dienststelle der europäische Haftbefehl eröffnet. Nach richterlicher Vorführung wurde er durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt in Itzehoe eingeliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Polen vorliegen.

Dieb zahlt 880 Euro Geldstrafe und entgeht Gefängnis

Am Samstagabend (7. Oktober) wurde ebenfalls bei einer Kontrolle durch Bundespolizisten im Bahnhof Elmshorn ein 26-Jähriger entdeckt, der mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Auch er wurde verhaftet. Der Mann konnte jedoch die 880 Euro Geldstrafe bezahlen, sodass er nicht für 40 Tage in Haft musste.