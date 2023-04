Einigkeit ist Trumpf: Bürgermeister-Kandidatin Kerstin Rubart (Freie Wählergemeinschaft) wird von Noch-Amtsinhaber Bernd Reimers und der Westerhorner CDU unterstützt. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Kommunalwahl 2023 In Osterhorn und Westerhorn stehen die Bürgermeister schon fest Von Carsten Wittmaack | 25.04.2023, 17:00 Uhr

Während in anderen Gemeinden um jede Stimme gekämpft wird, tritt in Osterhorn nur eine Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl an. Und im Nachbarort Westerhorn gibt es auch nur eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt.