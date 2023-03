3 und 7: Die beiden Zahlen stehen für den Stadtteil Hainholz. Die Postleitzahl lautet 25337. Ein Erkennungszeichen für eine Gang oder Bande in Hainholz sollen die Ziffern aber nicht sein. Foto: Brameshuber up-down up-down Nach Festnahmen am Jugendzentrum Warum die Gewalt im Elmshorner Stadtteil Hainholz eskaliert ist Von Christian Brameshuber | 06.03.2023, 18:00 Uhr

Polizisten werden im Jugendzentrum Stromhaus attackiert. Ein Syrer wird mit einer Eisenstange brutal niedergeknüppelt. Was ist da in Elmshorn aus den Fugen geraten? Eine Spurensuche in Hainholz.