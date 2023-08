Neue Abc-Schützen Mehr als 670 Erstklässler in Elmshorn: So verteilen sie sich auf die Schulen Von Christian Brameshuber | 29.08.2023, 17:00 Uhr Der erste Schultag: Ein wichtiger Tag für die ganze Familie. Archivfoto: picture alliance/dpa up-down up-down

Mit 135 Erstklässlern muss die Grundschule Kaltenweide in Elmshorn den größten Ansturm meistern. Die Schule wird zurzeit um einen Gebäudetrakt erweitert. Für insgesamt 676 Schüler in Elmshorn ist am Mittwoch der große Tag.