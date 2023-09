Technisches Problem Und plötzlich ist es zappenduster: In Elmshorn fallen 4000 Straßenlaternen aus Von Christian Brameshuber | 13.09.2023, 16:08 Uhr In Elmshorn gibt es mehr als 4000 Laternen, die an Straßen und Wegen für Licht sorgen. Foto: Brameshuber up-down up-down

Zwischen 20.30 und 22 Uhr blieben die Straßenlaternen am Dienstag in Elmshorn und auch in den Umlandgemeinden dunkel. Das Notfallsystem der Elmshorner Stadtwerke hat aber funktioniert.