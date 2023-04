Katrin Weihrauch-Lenz will in Bokholt-Hanredder Bürgermeisterin werden. Foto: Peter Jaster up-down up-down Kommunalwahl 2023 In diesen drei Dörfern im Amt Rantzau steht das Wahlergebnis schon fest Von Michael Bunk | 26.04.2023, 17:00 Uhr

In diesen drei Rantzauer Dörfern tritt jeweils nur eine Wählergemeinschaft an. Zumindest in Groß Offenseth-Aspern aber ist eine personelle Entscheidung noch nicht gefallen.