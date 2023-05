Feierten gemeinsam den zehnten Geburtstag der DRK-Kita Hedwig-Kreutzfeldt-Weg in Elmshorn: Ulf Kienast (von links, Geschäftsführer DRK Kreisverband Pinneberg), Wolfgang Krohn (Präsident DRK Kreisverband Pinneberg), Kita-Leiter Francisco Santaella sowie Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje und Stadtrat Dirk Moritz. Foto: Philipp Dickersbach up-down up-down Am Hedwig-Kreutzfeldt-Weg 10 Jahre DRK-Kita in Elmshorn: Erst wird gefeiert, dann umgebaut Von Philipp Dickersbach | 09.05.2023, 17:56 Uhr

Die DRK-Kita am Hedwig-Kreutzfeldt-Weg in Elmshorn besteht seit zehn Jahren. Das wurde am Montag mit einem großen Fest gefeiert. Und es gibt einen weiteren Grund zur Freude: Die Zahl der Betreuungsplätze steigt.