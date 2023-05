In Westerhorn wurde ab 18 Uhr ausgezählt. Doch das Prozedere erwies sich als langwierig. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Kommunalwahl 2023 Überraschung: In Bokel gewinnt die CDU – in Westerhorn wird noch gezählt Von Carsten Wittmaack | 14.05.2023, 23:23 Uhr

Die Wahl im Amt Hörnerkirchen brachte eine Überraschung in Bokel. Und 100 Prozent für die Wählergemeinschaft in Osterhorn. In Brande-Hörnerkirchen und Westerhorn lagen die Ergebnisse am Wahlsonntag um 22.45 Uhr noch nicht vor.