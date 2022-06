Christian Erdmann mit einem der Pastellfüchse aus Berlin. Die beiden Tiere sollen langfristig in einem Wildpark aufgenommen werden. FOTO: Wildtierstation Sparrieshoop up-down up-down Illegaler Wildtierhandel Füchse aus Berlin finden Zuflucht in Sparrieshooper Wildtierstation Von Deborah Dillmann | 29.06.2022, 17:30 Uhr

Die Wildtierauffangstation hat die in Berlin beschlagnahmten Tiere aufgenommen. Sie sollten für je 2500 Euro an Privathaushalte verkauft werden. Leiter Christian Erdmann weist auf Lücken in der Gesetzgebung hin.