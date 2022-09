Kassenwart Kay Harder (links), der Vorsitzende Jörg Dittmer und dessen Stellvertreterin Tanja Becker bilden den geschäftsführenden Vorstand des Humburg-Haus-Vereins. Foto: Michael Bunk up-down up-down Verein Humburg-Haus Jörg Dittmer freut sich über einen gut gepflegten Garten und ein intaktes Haus Von Michael Bunk | 07.09.2022, 13:00 Uhr

Am Sonntag, 11. September, beteiligt sich der Verein erstmals am Barmstedter Kaffeeklatsch. Eine Werbemaßnahme, mit welcher der Vorsitzende Jörg Dittmer neue Mitglieder ansprechen will.