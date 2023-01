Nach einem Vorfall mit einer toten Hündin in Kiebitzreihe ermittelt die Horster Polizei. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down War es ein Giftköder? Hündin in Kiebitzreihe frisst Gift und stirbt – Polizei ermittelt Von Christian Uthoff | 16.01.2023, 14:18 Uhr

Der Tierhalter hatte seine Hündin noch in eine Tierklinik gebracht, als sie Vergiftungserscheinungen zeigte. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei will nun ermitteln, wie das Gift in den Körper des Hundes gelangte.