Die Sanierung des Vereinshauses „Op de Host“ steht an. Die Kosten hierfür sollen ermitteln werden. Foto: Hermann Mohrdieck up-down up-down Straßensanierung und „Op de Host“ Horst investiert 260.000 Euro in ein moderneres Dorfbild Von Hermann Mohrdieck | 24.09.2022, 07:00 Uhr

Mehrere Sanierungsarbeiten stehen in Horst an. Auch ein Konzept für die Gebäudesanierung des Vereinshauses in der Schulstraße (ehemalige Grundschule „Op de Host“) soll erstellt werden.