Der Schuppen brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr/Michael Bunk up-down up-down Feuer vernichtet Holzschuppen Drei Feuerwehren bekämpfen Brand in Hörnerkirchen Von Carsten Wittmaack | 19.06.2023, 15:54 Uhr

Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Am Montag stand in Brande-Hörnerkirchen ein Schuppen in Flammen, der direkt an ein Wohnhaus grenzt. Das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer verhinderte ein Übergreifen des Feuers.