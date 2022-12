Bei der Holsteiner Winter-Chance in Elmshorn werden am dritten Advent 34 Pferde versteigert. Dieses Pferd heißt „Je suis Elli“. Ein Käufer zahlte im November dafür 39.000 Euro. Archivfoto: Jann Roolfs up-down up-down Holsteiner Auktion in Elmshorn Trotz Inflation: Sportpferde für mehrere zehntausend Euro finden weiter ihre Käufer Von Jann Roolfs | 09.12.2022, 18:00 Uhr

Die Lebenshaltungskosten steigen in allen Bereichen. Den Markt für Sportpferde beeinträchtigt das aber nicht. Bei der Holsteiner Winter-Chance in Elmshorn werden am dritten Advent 34 Pferde versteigert. Das ist geplant.