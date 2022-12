Im Beverner Baugebiet Holzkoppelweg/In de Wischen steht der Bagger bereit für die nächsten Arbeitsschritte. Foto: Michael Bunk up-down up-down Neubaugebiete in der Region Hohe Kosten: Immer mehr Bauherren springen im Raum Barmstedt ab und | 02.12.2022, 18:00 Uhr Von Michael Bunk Carsten Wittmaack | 02.12.2022, 18:00 Uhr

In Klein Kummerfeld hat die Preisexplosion schon dazu geführt, dass Grundstücke nicht mehr wie von selbst einen Käufer finden. So sieht die Lage zurzeit für die Baugebiete in den Barmstedter Nachbarorten aus.