Trotz Corona gab es 2021 eine SJK-Woche in Hörnerkirchen. Links an der Tischtennisplatte: Mitorganisator Christopher Gramm. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Angebot in den Herbstferien Hörnerkirchens Sportjugendkulturwoche bietet Spiele, Spaß und Ausflüge Von Carsten Wittmaack | 14.09.2022, 06:30 Uhr

Meist kommen 100 oder mehr Kinder zur Sportjugendkulturwoche in die Sporthalle in Hörnerkirchen. Nach zwei Jahren Corona-Pause darf auch wieder in der Halle übernachtet werden. Doch die Teilnehmerzahl ist begrenzt.