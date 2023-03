Kirchenmusikerin Monika Glindmeier hofft für den 2. April auf viele Besucher. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Musik und Wort Hörnerkirchen stellt Gottesdienste unter ein neues Motto Von Carsten Wittmaack | 29.03.2023, 17:30 Uhr

Wie lockt man mehr Besucher in die Gotteshäuser? In Hörnerkirchen setzt man auf Musik. Den Auftakt macht am 2. April der Posaunenchor. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikerin Monika Glindmeier.