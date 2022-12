Ernst Reimer Saß (hier am Rantzauer See) hat sich intensiv mit dem Hochwasserschutz für Barmstedt beschäftigt. Foto: Peter Jaster up-down up-down Hochwasserschutz in Barmstedt Ernst Reimer Saß (CDU) erklärt, wie Überflutungen vorgebeugt werden könnte Von Peter Jaster | 09.12.2022, 09:00 Uhr

Die Krückau ist in Barmstedt eher ein Bach denn ein Fluss. Doch bei Hochwasser kann sie gefährlich werden. Nun könnte die Schleuse am Rantzauer See verstärkt in den Hochwasserschutz einbezogen werden.