1000 Euro für den Tierschutz Hexenmarkt Hörnerkirchen: Tombola-Erlös unterstützt Kitzrettung Westerhorn Von Carsten Wittmaack | 10.10.2023, 17:00 Uhr Fast 100 Tiere wurden dieses Jahr von der Kitzrettung Westerhorn gerettet Foto: Kitzrettung Westerhorn

Der Tombola-Erlös des Hexenmarktes 2022 in Hörnerkirchen geht an die Kitzrettung Westerhorn. Die 1000-Euro-Spende wurde von dem gemeinnützigen Tierschutzverein bereits in technische Ausstattung investiert.