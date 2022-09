Hörnerkirchens Sporthalle wird in den Herbstferien zum Hauptquartier der SJK-Woche. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Sportjugendkulturwoche Hörnerkirchens Kids dürfen sich auf einen Feenwald und eine Animal Party freuen Von Carsten Wittmaack | 21.09.2022, 16:00 Uhr

In der ersten Woche der Herbstferien steigt in Hökis Sporthalle die Sportjugendkulturwoche. Das Angebot ist riesengroß. Und wer möchte, darf auch wieder in der Halle übernachten.