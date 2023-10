Sie hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder benutzten das Handy am Steuer: Bei Verkehrskontrollen in Elmshorn hat die Polizei zwischen dem 9. und 15. Oktober zahlreiche Verstöße festgestellt. Das teilte Sprecher Jens Zeidler jetzt mit.

Polizei nimmt 165 Autos unter die Lupe

Bei 165 kontrollierten Fahrzeugen seien 87 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt gewesen. 63 Autofahrer hatten das Handy oder ein anderes elektronisches Gerät in der Hand, während sie ihren Wagen fuhren. In allen Fällen seien die entsprechenden Verfahren eingeleitet worden. Die Polizei schätzt die Zahl der Verstöße eigenen Angaben zufolge als hoch ein.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Elmshorn hatte die Kontrolle im Zuge einer europaweit angelegten Kontrollwoche im Stadtgebiet durchgeführt. Kontrollstellen gab es an der Hamburger Straße, am Adenauerdamm, an der Geschwister-Scholl-Straße, am Ramskamp sowie am Flamweg. Zusätzlich fanden mobile Kontrollen im Revierbereich statt.