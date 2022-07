Die Arbeiten zwischen Hainholzer Damm und Adenauerdamm stehen kurz vor dem Ende. Im August geht es an den Kreuzungsbereich. FOTO: Cindy Ahrens up-down up-down Bauarbeiten auf B431 Hamburger Straße in Elmshorn: Jetzt wird die Kreuzung saniert Von Cindy Ahrens | 21.07.2022, 18:33 Uhr

In den kommenden Wochen wird der aktuelle Bauabschnitt fertiggestellt. Dann geht es an die Kreuzung von Adenauerdamm und Hamburger Straße in Elmshorn. Die wird in zwei Abschnitten saniert, sodass Autofahrer jeweils eine Spur in beide Richtungen nutzen können.