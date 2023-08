Die 49. Flora-Woche mit dem 41. Hafenfest lockte wieder Tausende von Besuchern nach Elmshorn. Auch wenn das Nordufer in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen wiederum nicht in das Fest integriert werden konnte, hatten die Festbesucher auf dem übrigen Hafengelände sowie der Wedenkampbrücke und dem Buttermarkt jede Menge Angebote zur Unterhaltung sowie für Speisen und Getränke.

Die Besucher des Hafenfestes genossen die losgelassene Stimmung auf der Festmeile am Südufer. Foto: Marianne Meißner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Show-Bühne wurde auf dem Parkplatz vor dem Haus der Technik am Südufer aufgebaut. Davor gab es jede Menge Sitzgelegenheiten und Platz zum Tanzen. Das Programm konnte sich sehen lassen. Sportliche Darbietungen und beste Partymusik wurden geboten. Die Musik war so gut, dass selbst am Freitagabend ein Wolkenbruch die Besucher nicht vom ausgelassenen Tanzen abhalten konnte. Unter anderem begeisterte eine neue Elmshorner Formation, die Spicy Chances. Auch ein Open-Air-Gottesdienst, der FloGo am Sonntag, zog viele Besucher auf die Veranstaltungsfläche vor dem Haus der Technik. Der etwas andere Gottesdienst war eine Premiere und wurde von der Evangelischen Allianz Elmshorn abgehalten.

Der Elmshorner Ewer Gloria war während des Hafenfestes auf der Krückau in Richtung Sperrwerk unterwegs. Foto: Marianne Meißner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein musikalisches Kontrastprogramm wurde auf der MS Klostersande mit Irish Folk und Metal geboten. Das Angebot wurde begeistert angenommen. Etwas Besonderes für Kinder hatte das Team vom Stromhaus vorbereitet. Auf der Fläche vor dem Torhaus konnten Seifenblasen und Armbänder gemacht werden. Mehr als 100 Kinder kamen am Samstagnachmittag vorbei und nutzten die Gelegenheit.

Hafenfest Ballon: Hoch hinaus ging es mit dem shz-Ballon. Foto: Marianne Meißner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einen Blick von oben auf das Hafenfestareal bot eine Fahrt im shz-Ballon. Ein Angebot, dass sehr gern angenommen wurde. Mit zu den ersten Fahrgästen zählte Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje. „Der Blick über das Hafenfest und in die Stadt hinein ist großartig“, erzählt er begeistert während der Fahrt und denkt bereits darüber nach, wie die Jubiläumsausgabe der Flora-Woche im kommenden Jahr aussehen könnte. „Wir feiern die 50. Flora-Woche und darauf freue ich mich schon jetzt“, erzählt er.

Elmshorner Oberbürgermeister Volker Hatje genoss den Ausblick über die Stadt bei einer Ballonfahrt. Foto: Marianne Meißner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit der Auswahl der Fahrgeschäfte hatte der VBV in diesem Jahr ein glückliches Händchen. Sowohl auf dem Buttermarkt als auch auf dem Südufer standen attraktive Karussells, die sowohl von den jüngsten als auch den jugendlichen Festbesuchern gestürmt wurden. Ein Spaß für die ganze Familie war ein Bummel durch das Labyrinth.

Höhepunkt Feuerwerk

Den Höhepunkt des Festwochenendes, das große Feuerwerk, wollten sehr viele Elmshorner sehen. Pünktlich um 22 Uhr ging es los. 15 Minuten lang verzauberte ein grandioses Feuerwerk die Besucher, die dicht gedrängt auf den Straßen, an der Wedenkampbrücke, entlang des Südufers und auch auf der Klappbrücke standen. Das bunte Himmelsspektakel wurde von einem Feuerwerker aus Quickborn gezündet. Und der hatte den Geschmack der Elmshorner getroffen. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie. Der traditionelle Familienflohmarkt auf dem Wedenkamp und der Straße Damm lockte jede Menge Schnäppchenjäger an.

Für die Sicherheit sorgte an allen drei Hafenfesttagen die Polizei. Das DRK-Elmshorn war ebenfalls wieder mit von Partie. „Uns macht der Dienst auf dem Hafenfest sehr viel Spaß. Wir machen das ehrenamtlich und jeder braucht irgendwann einmal Hilfe“, sagte DRK-Helferin Jolina Schultz, die zusammen mit Fynn Wiese und Finn Kionka im Team über die Hafenfestmeile ging.

Eine positive Bilanz zieht Jürgen Schumann, 2. Vorsitzender des Verkehrs- und Bürgervereins Elmshorn. „Wir hatten sehr gute Bands in diesem Jahr und die Besucher waren begeistert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass so ausgelassen vor der Bühne gefeiert wurde“, sagt er. Zusammen mit vielen Helfern hat er das ehrenamtlich organisierte Fest auf die Beine gestellt.