Florian Knöpplers Romane spielen in der Elbmarsch zwischen Neuendorf und Elmshorn. FOTO: Brameshuber up-down up-down Lesung in Neuendorf Autor Florian Knöppler stellt „Habichtland“ und „Kronsnest“ vor Von Deborah Dillmann | 11.07.2022, 16:30 Uhr

Sein erster Roman spielt in den 1920er Jahren, sein zweiter, die Fortsetzung von Hannes und Lisas Geschichte, in der Nazi-Zeit. Bei der Lesung am 16. Juli beschäftigt sich der Altenmoorer mit beiden Büchern.