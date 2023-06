Auch die dritte Lesung an der Grundschule in Sparrieshoop mit Kinderbuchautor Jens Rasmussen war ein voller Erfolg: Nun soll sie jährlich stattfinden. Foto: Kulturverein Karfunkel up-down up-down Kulturverein Karfunkel Autorenlesung an Grundschule in Sparrieshoop soll nun regelmäßig stattfinden Von Grischa Beißner | 23.06.2023, 15:37 Uhr

Aller guten Dinge sind drei: Auch die dritte Autorenlesung an der Grundschule in Klein Offenseth-Sparrieshoop war ein voller Erfolg. Deshalb will der Kulturverein Karfunkel sie nun regelmäßig organisieren.