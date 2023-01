Die Kommunalwahl-Kandidaten von Bündnis 90 / Die Grünen in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Von links: Nathalia Koch, Jens Carstensen, Dieter Peters-Kühnel, Susanne Ibold, Friederic Schmandt, Ralf Ibold, Heike Arndt, Kurt Schäfer, Jürgen Schneider, Jürgen Kohse und Klemens Viehmann. Foto: Grüne Klein Offenseth-Sparrieshoop up-down up-down Klein Offenseth-Sparrieshoop So stellen sich die Grünen für die Kommunalwahl auf Von Grischa Beißner | 26.01.2023, 18:06 Uhr

Die Grünen treten zum ersten Mal bei der Kommunalwahl in Klein Offenseth-Sparrieshoop an. Um Schwerpunkte zu setzen wollen sie nun die Bürger fragen, was ihnen wichtig ist.