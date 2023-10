Tag der offenen Tür Der Ahornhof in Groß Offenseth-Aspern präsentiert sich der Öffentlichkeit Von Carsten Wittmaack | 01.10.2023, 06:48 Uhr Auch der Neubau, den die Ahornhof-Gesellschafter Claus Dörfler und Angelika Fischer-Dörfler (rechts) sowie Geschäftsführerin Catrin Hoppe im Oktober 2022 vorgestellt hatten, kann am Tag oder offenen Tür in Augenschein genommen werden. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down

Alkoholsucht kann Leben zerstören. Dass es so weit nicht kommt, dafür setzt sich der Ahornhof in Groß Offenseth-Aspern ein. Am 3. Oktober lädt die Einrichtung zu einem Blick hinter die Kulissen ein.