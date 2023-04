Seit 14. April 1994 ist Werner Schlüter Bürgermeister von Groß Offenseth-Aspern. Nun sind die letzten Wochen seiner Tätigkeit angebrochen. Der 67-Jährige tritt bei der Kommunalwahl nicht wieder an. Foto: Michael Bunk up-down up-down Nach fast 30 Jahren Groß Offenseth-Asperns Bürgermeister Werner Schlüter zieht sich zurück Von Michael Bunk | 29.04.2023, 08:00 Uhr

Mit seiner ruhigen Art hat sich Werner Schülter in Groß Offenseth-Aspern einen Namen gemacht. Das Dorf hat in dieser Zeit sein Gesicht verändert. Der Abschied nun ist frei gewählt. Am 4. Mai ist seine letzte Sitzung.