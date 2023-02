Graue Erbsen sind ihm eine seiner liebsten Spezialitäten. Falk Kokolug rührt sie für seine Gäste seit 35 Jahren zum Faschingsdienstag an – natürlich eigenhändig. Foto: Pierre Droste up-down up-down Tradition in Barmstedt Graue Erbsen mit einem Schuss Weißwein für den Sud: So läuft‘s im Restaurant Seegarten Von Pierre Droste | 19.02.2023, 07:00 Uhr

Zum Faschingsdienstag bereitet Falk Kokolug in seinem Restaurant am Rantzauer See das Traditionsgericht zu. Die Vorbereitungen beginnen bereits einen Tag davor.