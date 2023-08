Kurzfristiger Ersatz gesucht Gesperrte Turnhalle Hemdingen wird vermutlich abgerissen Von Michael Bunk | 10.08.2023, 18:00 Uhr Die Hemdinger Sporthalle ist 1968 erbaut worden. Nun muss sie vermutlich durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Statt womöglich einen Millionen-Betrag in die Sanierung der 55 Jahre alten Halle zu stecken, geht die Tendenz in Richtung Neubau. Vor einer Entscheidung aber will die Politik geklärt wissen, wie der Schulsport möglichst bald wieder gewährleistet werden kann.